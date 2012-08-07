〔美国经济〕美联储应不设上限的购买债券刺激经济--FED官员罗森格伦(更新版)

芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因技术性卖盘和南美作物丰产预期
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。
(新增细节)
路透华盛顿8月7日电---波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)应再度实施购债计划,无论需要实施的规模有多大期限有多长,以便帮助经济重新站稳脚跟.这表明,一些美国决策者支持采取积极行动来刺激疲弱的经济复苏.
罗森格伦在接受纽约时报和美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示,美联储应该开始买入公债和抵押支持证券(MBS),一直持续到经济全面恢复力量为止.
"应该继续这么做,直到有确凿证据显示收入增长,且失业率和经济目标保持一致,"罗森格伦接受纽约时报访问表示.
罗森格伦今年没有联邦公开市场委员会(FOMC)的投票权,他被视为是最直言不讳的"鸽派"之一,他们倾向于积极行动来刺激经济成长,降低高失业率.
他所暗示的美联储不必设定购债上限,代表着在使用非常规措施方面的新思路.美联储在2008年12月下调指标利率至近零水准,让这项传统工具接近操作极限,之后美联储又采取了许多非常规措施.
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅收高，因在美国农业部本周召开年度展望论坛前，出现技术性买盘和头寸调整。
路透纽约2月22日 - 美国石油协会(API)周三称，上周美国原油库存 下降，因进口减少，而汽油和馏分油库存也降低。 API公布，在截至2月17日当周，美国原油库存减少88.4万桶，至5.12 7亿桶，分析师预估为增加350万桶。库欣原油库存减少170万桶。 API数据显示，上周原油日进口量减少150万桶，至739.8万桶。上周 炼厂原油加工量下降18.2万桶/日。 API公布，上周汽油库存下降89.3万桶，大致符合分析师预估。上周 馏分油库存大跌420万桶，远高于分析师预估为减少48.3万桶。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)