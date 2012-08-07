〔美国经济〕美联储应不设上限的购买债券刺激经济--FED官员罗森格伦(更新版)

(新增细节)

路透华盛顿8月7日电---波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)应再度实施购债计划,无论需要实施的规模有多大期限有多长,以便帮助经济重新站稳脚跟.这表明,一些美国决策者支持采取积极行动来刺激疲弱的经济复苏.

罗森格伦在接受纽约时报和美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示,美联储应该开始买入公债和抵押支持证券(MBS),一直持续到经济全面恢复力量为止.

"应该继续这么做,直到有确凿证据显示收入增长,且失业率和经济目标保持一致,"罗森格伦接受纽约时报访问表示.

罗森格伦今年没有联邦公开市场委员会(FOMC)的投票权,他被视为是最直言不讳的"鸽派"之一,他们倾向于积极行动来刺激经济成长,降低高失业率.