〔美国经济〕6月职位空缺升至四年最高,但企业招聘放缓

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透华盛顿8月7日电---美国6月职位空缺水平升至四年高位,但企业招聘速度放缓,凸显出最近因经济前景不明而导致的就业市场疲软.
劳工部周二发布月度"职位空缺及劳动力周转调查"报告显示,6月空缺职位增加10.5万个,至376万个,为2008年7月以来最高.但6月招聘职位较5月减少10万个.
分析师称,对美国政府2013年初大幅增税减支以及对欧债危机的忧虑,让企业不愿招聘人手.
有人担心,当重演去年那样的债务上限之争时,美国政界将无力避免跌落"财政悬崖"的局面.去年在债务上限问题上的僵局,使美国失去了标准普尔给予的AAA评级.
"实际上6月招聘活动放缓,表明企业可能不想填补一些空缺职位,直到大选和财政悬崖的不确定性结束."Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff指出.
6月解聘人数减少14.9万人,至181万人,大多来自政府部门.
6月几乎是各行各业的职位空缺都出现上升,教育、医疗保健服务和酒店旅馆行业尤其明显.
政府职位空缺继续下降,主要反映出州及地方政府紧缩财政的影响.(完)
--编译 程琳;审校 张若琪
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI