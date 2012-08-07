〔纽约汇市〕欧元兑美元持平,在连涨两天后稍作喘息(更新版)

(新增文末报价表格)

* 欧元从一个月高位回落,据说期权障碍在1.2450美元

* 澳元兑美元触及四个半月高位,澳洲央行宣布维持利率不变

* 欧元/瑞郎触及五个月高点后持稳

路透纽约8月7日电---欧元兑美元周二几无变动,稍在之前两天连涨后作喘息,因预期欧洲央行将采取进一步行动拉低西班牙和意大利借贷成本.

澳元兑美元升至逾四个月最高,此前澳洲央行宣布维持利率在3.5%不变,且没有暗示很快放宽政策.

市场愈发预期欧洲央行可能最早在下月透过买入西班牙和意大利公债以拉低两国居高不下的借贷成本,这一预期引发全球风险资产自周五上涨.

"欧元受到提振,因为预期欧洲央行将出台一些计划扶助缓和债务危机,"RBS Securities汇市策略师Brian Kim说,"此外,上周欧元的作空压力太大.这些欧元空头头寸有所减少."

欧元兑美元EUR=几无变动,报1.2399美元,远离周一触及1.2443美元的一个月高位.交易商称据传阻力位在1.2450美元.

欧元盘中走向仍偏于上行,下一目标在大约1.2764美元,此为2月底触及1.3486美元高位至7月24日触及逾两年低位1.2040美元的跌势的50%回档位.

市场对上周ECB没有立即行动稳定债市最初感到失望.但交易商听取ECB总裁德拉吉不要过度作空欧元的警告,欧元因此获得动能.

意大利总理蒙堤的减支限赤议案周二赢得信心投票,消息亦扶助欧元.

但不确定性犹在.市场忧虑欧元区最大经济体德国可能反对任何大规模的公债购买计划.

"疑虑犹在,只有ECB将有关行动时机的措辞从稍后改为很快,欧元的此波涨势才能获得进一步动能,"Cambridge Mercantile Group高级交易商及分析师Matthew Lifson说.

"还有人预期,欧元年底前将在1.2000美元水平."

上周,ECB暗示不会在9月前干预主权债市场,且只有在受困的欧元区国家政府率先申救助基金的援助,央行才会出手帮助.

**欧元兑瑞郎飙升**

交易商说,周一尾盘,在EBS交易平台,欧元兑瑞郎短暂升至约五个月最高位,此前一连串电脑交易指令推高欧元.

周一,欧元兑瑞郎EURCHF=在2000 GMT后几分钟内在EBS从约1.2015瑞郎升至1.20928瑞郎,因算法指令被执行.但之后很快回落,周二尾盘报1.2013瑞郎,继续留守在略高于瑞士央行设定的1.20瑞郎汇率上限上方.

澳元兑美元AUD=D4触及1.0604美元高位,此为3月20日来最高,之后回落至1.0553美元,下跌0.1%.澳洲央行在今日的会议上决定维持利率在3.50%不变,似乎不急于再次降低借贷成本.[ID:nSB1710288][ID:nSB1711250]

美元兑日圆JPY=升0.5%,至78.62日圆,仍高于上周触及77.90的两个月低点.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2400 1.2400 +0.00 -4.21 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.57 78.24 +0.42 +2.12 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 97.41 97.02 +0.40 -2.16 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9686 0.9684 +0.02 +3.31 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5620 1.5601 +0.12 +0.55 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9968 1.0002 -0.34 -2.21 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0553 1.0566 -0.12 +3.21 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2012 1.2012 +0.00 -1.09 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7932 0.7947 -0.19 -4.77 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8158 0.8198 -0.49 +4.80 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.9174 5.9557 -0.64 -0.99 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3401 7.3884 -0.65 -5.14 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7219 6.7033 +0.28 -2.41 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.3381 8.3200 +0.22 -6.46 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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