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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 07:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月7日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 50.98 +1.60 +3.24 2677676

搜狐 (SOHU.O) 40.18 -0.68 -1.66 1131051

网易 (NTES.O) 56.38 +1.22 +2.21 644832

百度 (BIDU.O) 130.32 +1.38 +1.07 3879933

亚信科技 ASIA.O 11.18 +0.28 +2.57 137411

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.17 -0.07 -0.49 1762591

联电 (UMC.N) 2.18 +0.01 +0.46 135558

日月光 (ASX.N) 4.00 +0.03 +0.76 153089

矽品精密 (SPIL.O) 5.59 +0.05 +0.90 579491

和信超媒体 (GIGM.O) 1.11 +0.00 +0.00 30222

友达 (AUO.N) 2.78 +0.04 +1.46 195255

中华电信 (CHT.N) 29.74 -0.15 -0.50 122261

台湾国际航电 (GRMN.O) 40.73 +0.69 +1.72 831908

香港

中国移动 (CHL.N) 57.10 -0.38 -0.66 371246

中国联通 (CHU.N) 15.71 +0.31 +2.01 332978

中国电信 (CHA.N) 54.58 +0.65 +1.21 20291

中芯国际 (SMI.N) 1.85 +0.09 +5.11 39453

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.91 -0.05 -1.26 6051

(完)

--整理 吴云凌

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