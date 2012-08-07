《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月7日

标题新闻：标致雪铁龙预计并购欧宝可令2022年前年销量达500万台，每年节省多至20亿欧元－消息
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以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 50.98 +1.60 +3.24 2677676
搜狐 (SOHU.O) 40.18 -0.68 -1.66 1131051
网易 (NTES.O) 56.38 +1.22 +2.21 644832
百度 (BIDU.O) 130.32 +1.38 +1.07 3879933
亚信科技 ASIA.O 11.18 +0.28 +2.57 137411
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.17 -0.07 -0.49 1762591
联电 (UMC.N) 2.18 +0.01 +0.46 135558
日月光 (ASX.N) 4.00 +0.03 +0.76 153089
矽品精密 (SPIL.O) 5.59 +0.05 +0.90 579491
和信超媒体 (GIGM.O) 1.11 +0.00 +0.00 30222
友达 (AUO.N) 2.78 +0.04 +1.46 195255
中华电信 (CHT.N) 29.74 -0.15 -0.50 122261
台湾国际航电 (GRMN.O) 40.73 +0.69 +1.72 831908
香港
中国移动 (CHL.N) 57.10 -0.38 -0.66 371246
中国联通 (CHU.N) 15.71 +0.31 +2.01 332978
中国电信 (CHA.N) 54.58 +0.65 +1.21 20291
中芯国际 (SMI.N) 1.85 +0.09 +5.11 39453
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.91 -0.05 -1.26 6051
(完)
--整理 吴云凌
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路透纽约/伦敦2月22日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周三下跌，因巴西首次放弃了允许进口的计划，原糖期货在未能升穿每磅21美分的心理阻力位后转跌。
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。