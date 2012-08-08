〔金砖国家〕8月7日股汇市收盘纵览

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透8月8日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月7日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升0.04%,报967.85点.
中国股市:微幅收升.中国人寿发布上半年业绩预警令金融类股承压,且大盘连涨后部分资金获利出逃,加重反弹压力.分析人士认为,个股表现虽活跃,但后市能否延续反弹仍需观察板块行情持续性,短线或仍需整固.沪综指.SSEC收报2,157.620点,涨2.704点或0.13%,上海A股成交额增至618亿元人民币.[.SSCN]
香港股市:收于5月10日以来收盘高位,受思捷环球(0330.HK)大涨28%扶助.思捷环球宣布自竞争对手--西班牙Inditex集团(ITX.MC)挖角的消息激励投资者,助其股价劲扬.恒生指数.HSI收高0.4%至20,072.6点.恒生国企指数.HSCE收高同样收高0.4%,报9,851.8点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS小幅收升.中间价随隔夜欧元略高开后并无更多消息面指引,整体结售汇基本平衡,交投清淡.交易员预计,后期人民币仍偏多,但短期走势或陷于胶着.人民币兑美元收盘报6.3664,上日报收于6.3742.[CNY/CN][ID:nSB1711828]
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印度股市:触及四个月高位,对利率敏感的公司股价飙升,因印度央行有望迫于压力降息,此前财长表示借款成本高企令消费者负担沉重.指标BSE指数.BSESN收高1.08%,报17,601.78点.[.BO][ID:nL4E8J73HT]
印度汇市:印度卢比升至三周高位,连续三日升高,因全球风险环境更为有利且本国公司大量抛售美元.印度卢比兑美元INR=D2收在55.0650/0750,盘中一度高见55.07;上日收盘位为55.52/53.[INR/][ID:nL4E8J73QE]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,445.340点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS升0.88%至781.11点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.02%至31.5950;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.1%,报39.2113.
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巴西股市:拉丁美洲股市回落,因投资者在近期升势后了结获利.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跌1.06%至57,725.66点.[ID:nL2E8J7GF2]
巴西汇市:巴西雷亚尔近持平,因投资者静候欧洲领袖出台举措遏制债务危机的更多迹象.2010GMT,雷亚尔兑美元BRBYBRL=微升0.02%,至2.0274.[ID:nL2E8J7BSE]
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南非股市:南非综合指数再度刷新纪录最高收位,Lonmin (LONJ.J)等矿商股领涨,且市场受欧洲有采取举措解决债务危机迹象的抚慰.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.1%至31,224.75点.综合指数.JALSH收高0.05%至35,487.26点,此前一度触及纪录高位35,621.11点.[.J][ID:nL6E8J7BHN]
南非汇市:南非兰特兑美元走坚,跟随欧元升势,因认为欧洲央行将采取行动来解决欧债危机.截至1550GMT,兰特兑美元ZAR=D3升近0.5%报8.1302,周一纽约收盘价为8.170.[ZAR/][ID:nL6E8J7CDP](完)
--编译 石冠兰;审校 张若琪
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI