《美国上市公司业绩公布日程表》--8月8日-8月15日

汤森路透8月7日电---以下为标准普尔500企业中将于8月8日-8月15日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

-----------------------------------------------------------------------------------------

8/8 BMO Q2 2012 ALPHA NATURAL RESOURCES INC ANR 0.78 26 0.96

8/8 BMO Q1 2013 Computer Sciences Corp. (CSC) -- 12 1.18

8/8 AMC Q2 2012 CenturyLink, Inc. (CTL) -0.15 20 0.64

8/8 BMO Q2 2012 Dean Foods (DF) 0.01 12 0.18

8/8 AMC Q2 2012 邓白氏(D&B) (DNB) 0.00 7 1.35

8/8 BMO Q2 2012 International Flavors & Fragrances(IFF) 1.02 7 0.97

8/8 BMO Q2 2012 Macy's (M) 0.64 16 0.55

8/8 AMC Q2 2012 Monster Beverage Corp (MNST.O) 0.61 8 0.45

8/8 Q4 2012 Molex Inc. MOLX.O 0.38 15 0.45

8/8 Q2 2012 NRG Energy, Inc. (NRG) 0.15 8 2.53

8/8 20:00 Q4 2012 新闻集团(The News Corp.) (NWSA.O) 0.32 23 0.36

8/8 BMO Q2 2012 PPL Corp. (PPL) 0.41 13 0.45

8/8 BMO Q1 2013 Ralph Lauren Corp. (RL) 1.77 16 1.90

8/8 AMC Q2 2012 Integrys Energy Group TEG 0.41 6 0.38

8/9 AMC Q4 2012 CareFusion Corp. CFN 0.38 13 0.52

8/9 AMC Q4 2012 Devry Inc (DV) -- 16 1.08

8/9 AMC Q2 2012 Nordstrom (JWN) 0.74 23 0.80

8/9 Q2 2012 Kohl's Corp. (KSS) 0.61 20 1.09

8/9 AMC Q2 2013 NVIDIA Corp. (NVDA.O) 0.14 31 0.25

8/9 BMO Q2 2012 Windstream Communications (WIN.O) 0.14 16 0.19

8/10 12:00 Q4 2012 Harman International Industries (HAR) 0.65 5 0.34

8/10 BMO Q2 2012 J C Penney Co Inc (JCP) -0.23 13 0.13

8/13 Q4 2012 Sysco Corp (SYY) 0.54 12 0.57

8/14 Q4 2012 雅诗兰黛(The Estée Lauder Co) (EL) 0.16 17 0.13

8/14 BMO Q2 2012 家得宝(The Home Depot) (HD) 0.97 26 0.86

8/14 AMC Q4 2012 JDSU JDSU.O 0.12 12 0.23

8/14 BMO Q2 2013 The TJX Co (TJX) 0.55 25 0.45

8/15 AMC Q3 2012 安捷伦科技(Agilent Technologies) (A) 0.83 17 0.77

8/15 AMC Q3 2012 应用材料(Applied Materials) (AMAT.O) 0.22 17 0.35

8/15 BMO Q2 2012 Abercrombie & Fitch Co. (ANF) 0.18 30 0.35

8/15 AMC Q4 2012 思科(Cisco Systems) (CSCO.O) 0.46 38 0.40

8/15 Q3 2012 Deere & Company (DE) 2.31 18 1.69

8/15 20:30 Q2 2012 Limited Brands LTD 0.48 21 0.48

8/15 AMC Q1 2013 NetApp Inc (NTAP.O) 0.38 31 0.55

8/15 BMO Q2 2012 Staples, Inc. (SPLS.O) 0.22 18 0.22

8/15 BMO Q2 2012 Target Corp. (TGT) 1.01 22 1.03

如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

