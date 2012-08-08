赞比亚警方指控一名矿工杀害中国籍主管

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(本文由路透中文网编译提供)
路透赞比亚8月7日电---赞比亚一名警官周二表示，因涉嫌在工资纠纷抗议中杀害一名中国籍主管，该国一名煤矿工人已被警方指控犯有谋杀罪。
赞比亚劳工部长沙曼达(Fackson Shamenda)本周早些时候表示，在科兰(Collum)煤矿纷争中，赞比亚矿工周六杀害了该主管，并重伤了另一人。
赞比亚南部省警方负责人Fred Mutondo对路透表示：“我们以谋杀罪指控了一人，并以骚乱和盗窃罪指控了另外11人。他们将在明天出庭。”
他表示，警方正在追捕涉嫌参与谋杀的另外三名男子。
中国驻赞比亚大使馆要求彻底调查此事，并严惩杀人凶手。
中国还要求加强安全措施，保证中国员工的安全，防止未来发生类似事件。
中国企业在赞比亚的投资超过10亿美元，但一直存在劳资纠纷。赞比亚工人指责一些企业滥用职权且工资过低。
沙曼达周日表示，他对事件的确切情况还不是很清楚，但收到报告称，煤矿工人根据赞比亚7月出台的最低工资条例要求涨薪。
路透无法立即联系到被逮捕的矿工和工会代表就此置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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