〔中国基金〕四基金公司获试点资格,可开发票据基金产品--报载

路透上海8月8日电---备受市场关注的"票据基金"有望破冰.据中国证券报周三报导,四家基金公司获得试点资格,可开发以票据(银行承兑汇票)为主要投资标的的基金产品.

报导指出,除同意四家基金公司先行试点外,监管部门要求有意向的基金公司上报产品、系统等准备进度.业内人士表示,四家试点基金公司相关产品的投资标的将以票据为主,一旦产品运行成熟,该投资标的有望向所有基金放开,只要基金的合同所约定的投资范围没有对此限制,就可以投资票据.

银行承兑汇票分为纸质票据和电子票据.业内人士透露,纸票验票存在一定的技术难度,而电子票据规模相对较小,可能会先向基金放开.

一些基金公司表示,目前票据的收益率仍较好,如果基金可以投资,有利于提升收益,尤其对货币市场基金有利.作为专业投资机构,基金参与票据市场也有助于提高银行间市场的流动性.(完)