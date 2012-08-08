(重发)〔伦敦奥运〕男子1500米诞生争议性金牌,各方惋惜刘翔出局

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路透伦敦8月7日电(记者Mark Trevelyan)---马克洛菲 (Taoufik Makhloufi)周二在男子1,500米跑中为阿尔及利亚赢得一枚金牌，他将这一胜利称为"上帝的旨意"。一天前他退出男子800米预赛，阿尔及利亚代表团称他放弃的原因是膝盖有伤。

周二晚间的奥运场馆阴冷而且下着雨。澳大利亚选手皮尔森(Sally Pearson)在女子100米跨栏中以0.02秒的优势率先卫冕冠军、美国选手哈珀(Dawn Harper)冲过终点。刚到达终点时皮尔森还不确定最先到达终点的是不是自己，但当她看到计分板上的成绩时，这位选手发出了开心的大喊。

头发蓬乱的尤科霍夫(Ivan Ukhov)在跳高项目中为俄罗斯赢得了金牌。俄罗斯在这一天还收获了跳水以及花样游泳项目的金牌，这使得俄罗斯在奖牌榜上一改前几日令人失望的表现，上升至第5位。

男子105公斤以上级别举重比赛的金牌得主有一个比本届奥运会大多数参赛选手都长的名字--伊朗大力士Behdad Salimikordasiabi，简称为萨利米(Salimi)。萨利米不仅名字长，同时也是最强壮的选手，赢下男子105公斤以上级金牌。

伊朗队还收获了该项目的银牌，以及摔跤项目的一枚金牌。伊朗选手哈达迪(Ehsan Hadadi)在男子铁饼比赛中以68.18米的成绩获得银牌，这是这个伊斯兰国家在奥运田径项目中获得的第一块奖牌。

哈达迪的成绩仅比冠军、德国选手哈廷(Robert Harting)差了9厘米。哈廷在获胜后疯狂庆祝，纵身越过了女子100米跨栏赛用的跨栏，他的这一举动让观众们忍俊不禁。

周二是伦敦奥运会比赛日的第11天，47岁的意大利皮艇运动员伊登(Josefa Idem)超越了一众20多岁以及30多岁的选手，成功晋级决赛。伊登是唯一一名参加过8届奥运会的女性运动员。

在男子铁人三项比赛中，来自英国的一对兄弟分获金牌和铜牌。截至目前为止，英国队获得的奖牌数已经创下104年以来的最好成绩。同时，自行车赛场第一次出现了颁发4枚奖牌的情况，因为录像及图片都实在无法分清荷兰选手和新西兰选手哪个是第三个冲过终点，哪个是第四个。

**"消极比赛"**

马克洛菲在男子1500米跑的获胜颇有争议，因为一天前他因为没在男子800米跑中尽力而被暂时取消了参赛资格。之后，他的队伍申诉说他膝盖有伤，同时还提供了相关了医疗证明，最后伦敦奥委会恢复了他的参赛资格。

由两名医生提供的证据显示"这名运动员膝盖的伤很疼，然而，如果治疗得当的话，他还可以在24小时内参加比赛。"

马克洛菲在1,500米最后一圈的直道部分开始与其他选手拉开距离，在接下来的弯道部分他继续加速，最后他稳稳地把美国选手曼扎诺(Leonel Manzano)和摩洛哥选手伊圭德(Abdalaati Iguider)甩在了身后。

"这是上帝的旨意。昨天我被取消比赛资格，而今天我居然得到了金牌，"马克洛菲这样告诉路透社记者，"这对阿尔及利亚人和整个阿拉伯世界来说都是一份礼物。"

同受伤痛困扰的还有中国选手刘翔。他在男子110栏项目中撞到了第一个栏上，最后坐着轮椅离开了奥运赛场。

刘翔四年前在北京奥运会上的退赛广受诟病，有迹象表明正是与上次相同的跟腱伤势导致他摔倒在了伦敦这个阴冷的上午。

刘翔是中国在奥运会男子田径项目上获得金牌的第一人。自从2004年雅典奥运会上夺冠之后，刘翔就与篮球运动员姚明一起，成为了中国最受欢迎的运动员。

其他选手表达了他们对刘翔的同情。"这会让任何一个运动员伤心的。"牙买加选手博尔特(Usain Bolt)告诉记者。

中国的粉丝迅速在社交网络上表达了他们的沮丧。"我的心都碎了，"一位新浪微博用户如此写道。

奥运赛场有悲也有喜。格林纳达代表团正沉浸在庆祝之中。格林纳达代表团团长给团内每个人放了一下午的假来庆祝19岁小将詹姆斯(Kirani James)在周一的男子400米跑中获得金牌。这个拥有11万人口的加勒比岛国以前还从未在奥运会上获过奖牌。

**博尔特晋级**

博尔特在上周末的男子100米决赛中以仅次于世界纪录的成绩夺冠，周二他在8万观众面前轻松地晋级男子200米半决赛，晋级后他的自信之情溢于言表。

如果博尔特在周四的男子200米决赛中夺冠的话，他将创造出田径场上前所未有的两次获得奥运男子短跑双料冠军的纪录。不过在决赛中他可就不能带上平时练习用的跳绳了。

当他周日前往男子100米跑决赛场地时，一位官员拿走了他的跳绳，并说带跳绳不符合规则。伦敦奥委会主席塞巴斯蒂安·科(Sebastian Coe)已经要求展开调查为何博尔特的跳绳会被没收。

博尔特将伦敦奥运会的一些规则形容为"古怪的"，他说他准备带他的跳绳上周四的200米赛场。

"我明天会带着……我要把它放在我的包下面，包的底部或是别的什么地方。"

**东道主欢腾**

东道国英国已经超越了他们四年前在北京奥运会取得19枚金牌的壮举。本届奥运会截至目前为止，英国已经收获了22枚金牌，而且金牌还有继续入账的可能。

铁人三项运动员阿利斯泰尔·布朗利(Alistair Brownlee)身披英国国旗率先冲过位于海德公园的终点，使英国的金牌数上升为19枚，他的弟弟乔纳森(Jonathan)尽管被罚15秒，但依然获得了铜牌。

英国代表团的骑手们在格林威治公园的马术盛装舞步赛场上夺得团体冠军，获得银牌和铜牌的分别是德国队和荷兰队。

在观众呼喊震天的自行车馆，霍伊(Chris Hoy)赢得了场地自行车男子凯琳赛冠军。这是他的第7枚奥运奖牌，也是个人第6枚金牌。

特罗特(Laura Trott)在场地自行车女子全能赛中夺冠，但是赛前被列为自行车女子争先赛夺冠热门的彭德莱顿(Victoria Pendleton)输给劲敌澳大利亚选手米尔斯(Anna Meares)。

**中国继续高歌猛进**

中国乒乓球女队以3-0横扫日本队，中国队距离第二次包揽奥运乒乓球项目所有金牌又近了一步。

中国代表团在体操赛场又取得了两枚金牌。冯(吉吉)在男子双杠项目获得金牌。一个小时之后，邓琳琳和队友眭禄包揽了女子平衡木项目的冠亚军。

荷兰"飞人"佐德兰德(Epke Zonderland)在男子单杠项目意外得金，之前夺冠呼声最高的中国选手邹凯仅获铜牌。

美国选手莱斯曼(Aly Raisman)在女子平衡木项目取得铜牌，1个半小时之后她又在女子自由体操项目中获得金牌。

俄罗斯选手扎哈罗夫(Ilya Zakharov)在男子3米板跳水决赛中意外夺冠，打碎了中国跳水队包揽跳水项目8枚金牌的梦想。(完)