《中国报摘》--金融时报8月8日

标题新闻：标致雪铁龙预计并购欧宝可令2022年前年销量达500万台，每年节省多至20亿欧元－消息
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* 头版头条:
--评论员文章称,要增强政策前瞻性、针对性和灵活性,适时适度预调微调;而近几个月来通胀加速回落,也为货币政策操作提供更大空间.
* 其他:
--国土资源部副部长胡存智在一研讨会上透露,2011年共落实保障性安居工程用地4.36万公顷,今年计划安排供应土地4.76万公顷,为年度测算用地需求的1.76倍,目前已落实用地2万多公顷.
--深交所定于8日(周三)发布深证GDP100指数,以为反映国民经济结构变化和行业轮动特点,凸显领跑经济增长的高成长性行业.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 乔艳红; 审校 曾祥进
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路透纽约/伦敦2月22日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周三下跌，因巴西首次放弃了允许进口的计划，原糖期货在未能升穿每磅21美分的心理阻力位后转跌。
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。