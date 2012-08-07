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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 07:59 BJT

《中国报摘》--金融时报8月8日

* 头版头条:

--评论员文章称,要增强政策前瞻性、针对性和灵活性,适时适度预调微调;而近几个月来通胀加速回落,也为货币政策操作提供更大空间.

* 其他:

--国土资源部副部长胡存智在一研讨会上透露,2011年共落实保障性安居工程用地4.36万公顷,今年计划安排供应土地4.76万公顷,为年度测算用地需求的1.76倍,目前已落实用地2万多公顷.

--深交所定于8日(周三)发布深证GDP100指数,以为反映国民经济结构变化和行业轮动特点,凸显领跑经济增长的高成长性行业.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 乔艳红; 审校 曾祥进

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