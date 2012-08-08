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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 08:04 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月8日

* 头版头条:

--从中国证券金融公司相关负责人处获悉,该公司拟将资本金增至120亿元人民币,这意味证券金融公司用于转融资的资金规模将超过1,200亿元,可以有效地为市场注入资金.

* 其他:

--业内人士透露,备受市场关注的"票据基金"有望破冰.四家基金公司获得试点资格开发以银行承兑汇票为主要投资标的的基金产品.具体票据种类上,电子票据可能会先向基金放开.

--针对B股自愿退市后如何重新上市等问题,业内权威专家表示,B股公司重新上市可行的方案只能是在A股市场上市或在境外发行H股上市.

--中国商务部研究院梅新育撰文称,资本外流压力不可低估.

--中国核能电力股份有限公司通过首次公开发行(IPO)环保核查.

--上海证券交易所资本市场研究所报告建议,增加对上市公司监事会、独立董事履职情况的披露要求,拓宽中小股东通过推举独立董事参与公司治理渠道,积极推行累积投票制,鼓励中小股东提名并选举独立董事,参与公司治理.(完)

--整理 李宏薇; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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