《中国报摘》--中国证券报8月8日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 头版头条:
--从中国证券金融公司相关负责人处获悉,该公司拟将资本金增至120亿元人民币,这意味证券金融公司用于转融资的资金规模将超过1,200亿元,可以有效地为市场注入资金.
* 其他:
--业内人士透露,备受市场关注的"票据基金"有望破冰.四家基金公司获得试点资格开发以银行承兑汇票为主要投资标的的基金产品.具体票据种类上,电子票据可能会先向基金放开.
--针对B股自愿退市后如何重新上市等问题,业内权威专家表示,B股公司重新上市可行的方案只能是在A股市场上市或在境外发行H股上市.
--中国商务部研究院梅新育撰文称,资本外流压力不可低估.
--中国核能电力股份有限公司通过首次公开发行(IPO)环保核查.
--上海证券交易所资本市场研究所报告建议,增加对上市公司监事会、独立董事履职情况的披露要求,拓宽中小股东通过推举独立董事参与公司治理渠道,积极推行累积投票制,鼓励中小股东提名并选举独立董事,参与公司治理.(完)
--整理 李宏薇; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI