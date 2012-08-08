《中国报摘》--其他报纸重要消息8月8日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
**上海证券报**
--据悉,中国证券金融公司除将资本金增至120亿元人民币外,还拟发债融资,计划规模1,000亿元,其中第一期发售200亿元.
--近日南方东英资产管理公司、易方达资产管理(香港)公司分别获批50亿元和20亿元的人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度.截至目前,国家外汇局共审批了320亿元的RQFII投资额度,其中基金系公司额度220亿元,证券系公司额度100亿元.
**证券时报**
--上周证券市场继续下跌,沪综指.SSEC创出三年多来新低,不过作为资金风向标之一的交易型开放式指数基金(ETF)上周仍有资金流入,使得ETF连续第三周获得净申购,累计份额逾20亿份.其中低估值的蓝筹ETF是资金近期净申购的主力.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI