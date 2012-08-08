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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 08:52 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月8日

**上海证券报**

--据悉,中国证券金融公司除将资本金增至120亿元人民币外,还拟发债融资,计划规模1,000亿元,其中第一期发售200亿元.

--近日南方东英资产管理公司、易方达资产管理(香港)公司分别获批50亿元和20亿元的人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度.截至目前,国家外汇局共审批了320亿元的RQFII投资额度,其中基金系公司额度220亿元,证券系公司额度100亿元.

**证券时报**

--上周证券市场继续下跌,沪综指.SSEC创出三年多来新低,不过作为资金风向标之一的交易型开放式指数基金(ETF)上周仍有资金流入,使得ETF连续第三周获得净申购,累计份额逾20亿份.其中低估值的蓝筹ETF是资金近期净申购的主力.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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