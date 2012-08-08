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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 08:19 BJT

《中国重要政经日程》--8月8日

=============================近日重要政经日程==========================

8/9(四)

--2012中国信托业高峰论坛在北京举行.

8/12(日)

--南方周末2012中国经济论坛召开.

8/15(三)

--2012中国创投融资发展高层论坛在北京举行.

8/22(三)

--第二届中国海外投资年会在香港举行,至周四

8/25(六)

--2012首届中国品牌领袖峰会在北京召开.

9/10(一)

--2012中国国际石油化工大会在天津举行,至12日.

9/22(六)

--第十五届成长中国高峰年会北京举行,至23日.

9/26(三)

--第12届中国钢铁原材料国际研讨会在大连举行,由中国钢铁工业协会和中国贸促会冶金行业分会联合举办,至28日.

10/27(六)

--2012中国对冲基金年会在深圳举行,至28日.

10/28(日)

--第九届中国国际金融论坛在上海举行,至29日.

12/20(四)

--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 尹嫄婷

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