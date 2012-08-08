〔中国企业〕中石化集团增发10年期美元债,规模5亿美元--IFR

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透8月8日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国石油化工集团增发2022年到期3.9%票息美元债的交易，最终定价在美国公债加码145个基点,规模最终定在5亿美元。
流通中的债券市场价约为美国公债加码142个／137个基点，故新债仅有约3个基点溢价。相比原债券最初发行利率，大幅收窄了65个基点。
按地域划分，亚洲占85%，欧洲占15%。按投资人划分，基金占48%，银行占31%，5%为保险公司，4%为公募基金，私人银行占3%，3%为退休基金，还有6%为其他投资者。
高盛(GS.N)和摩根史丹利(MS.N)为是次增发交易的主承销商，瑞穗为副主承销商。
原债券在今年5月发行，当时由花旗(C.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和中银国际任全球协调人，并与巴克莱(BARC.L)、高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、瑞穗和瑞银UBSN.VX(UBS.N)也加入这三家全球协调人担任联席账簿管理人。(完)
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--整理 林高丽; 审校 曾祥进
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