〔美国数据〕6月消费者信贷增64.6亿美元,为八个月来最低月增幅(更新版)

(新增学生贷款数据)

路透华盛顿8月7日电---一份美国联邦储备理事会(美联储,FED)报告周二显示,美国6月消费者信贷录得八个月来最低月度增幅,因美国人削减信用卡债务,这对于正为创造就业苦苦挣扎的经济而言可能是一个负面迹象.

美联储称,美国6月消费者信贷增加64.6亿美元,远低于路透访查分析师预估的增加110亿美元.

根据美联储的统计,5月消费者信贷增幅被小幅下修至增加167亿美元.

自2010年底以来,随着美国经济从2007-2009年的衰退中复苏,信贷不断增加.美联储周一曾表示,过去三个月来一些银行放宽对车贷和信用卡贷款的标准.不过,6月整体信贷增幅为2011年10月以来最低.

包括信用卡在内的循环信贷6月减少37亿美元.

信贷数据的解读可能有些微妙,因为削减债务并非总是悲观的迹象.人们可能因为赚的钱多了而减少使用信用卡.

非循环信贷较前一个月增长101.5亿美元,其中部分增加似乎受到政府提供学生贷款的拉动,学生贷款较2011年6月增长29.9%,略低于5月的年增幅.

自经济陷入衰退以来,学生借款即在激增,引发外界担心这些借款者可能借得过多,将来某天可能难以还债.不过学贷的同比增速已在降温,不再像2009年时那么快了.

美联储称,对经济趋势更为敏感的消费者信贷流数据也下降.6月消费者信贷流年率降至775亿美元,5月消费者信贷流年率为2,004亿美元.(完)