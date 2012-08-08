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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 08:33 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月8日-8月15日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月8日(三)

东京--日本央行举行货币政策会议(第一日).

伦敦--英国央行公布通胀报告(0930).

伦敦--加拿大央行总裁卡尼在金融时报全球商业领袖会议发表演讲(1020).

8月9日(四)

法兰克福--欧洲央行公布月度公报(0800).

东京--日本央行宣布货币政策决议.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布月度石油市场报告.

8月10日(五)

东京--日本央行公布近期经济及金融发展月报.(0500)

悉尼--澳洲央行公布货币政策声明(0030).

巴黎--国际能源署公布8月石油市场月报.

8月13日(一)

东京--日本央行公布7月11-12日货币政策会议的会议纪录(2350).

8月14日(二)

暂无重要经济事件.

8月15日(三)

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)参与2012年Deeper Insights Series Forum的小组讨论(1745).

伦敦--英国央行公布8月1-2日货币政策委员会(MPC)会议记录.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 王兴亚

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

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