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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 08:27 BJT

〔韩国股市〕盘初涨至七周高位,Halla Climate跳涨

路透首尔8月8日电---韩国股市周三盘初涨至七周盘中高位,突破重要心理关口1,900点,因冀望全球主要央行将有经济刺激新举.

Halla Climate Control(018880.KS)反弹逾5%;上日在Mando(060980.KS)同意收购Halla 8%的股份后大跌13.2%,同样有竞购兴趣的Visteon Corp(VC.N)遭受挫折.

0010GMT时,综合股价指数.KS11上涨0.73%,报1,900.51点.(完)

--编译 程琳;审校 吴云凌

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