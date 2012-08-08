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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 08:39 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆在97.82触顶,97.80-85有卖单

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* 昨晚欧元/日圆触及高位时,日本出口商可能参与了抛售

* 目前97.80-85构成双顶,97.80是周一亚洲市场高位

* 一路往上仍有卖单,日本出口商逢高抛售

* 欧元仍看跌,尽管最近欧元货币对都有上涨

* 有人认为一幕均衡基准线切入位97.37是抛售区域的开端

* 下方技术支撑位在昨日低点96.85和周一低点96.70,以及转换线切入位96.36.(完)

--编译 程琳; 审校 张荻

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