伊朗请求联合国协助解救在叙利亚和利比亚遭绑架的人质

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国8月7日电---伊朗外交部长周二请求联合国秘书长潘基文协助解救近期在叙利亚和利比亚遭绑架的几十名伊朗朝圣者和援助人员。

据伊朗常驻联合国代表团提供给路透的信件，伊朗外长萨利希（Ali Akbar Salehi）致信潘基文称：“为了确保这些人质获释，我想向阁下寻求合作和斡旋。”

“联合国相关机构应（伊朗）政府和人质家属的请求给予合作将获深深感激，”萨利希说。

联合国一位发言人证实收到过此信，但未立即作出回应。伊朗还寻求土耳其协助解救在叙利亚的伊朗人质。

萨利希称：“伊朗伊斯兰共和国政府呼吁立即释放其被绑架的国民，并认为用人质作人肉盾牌违反国际法，并践踏了这些无辜平民的人权。”

上周六，一辆载有48名伊朗人的巴士被叙利亚反抗力量截获。伊朗方面表示，这些人是前往一个什叶派穆斯林圣地的朝圣者，对有说法称他们是帮助阿萨德镇压反抗力量的武装人员予以驳斥。

叙利亚一个反抗组织的发言人周一称，这些伊朗人中有三人死于政府军的空袭，如果空袭仍不停止，其他人将会被处死。此后，一直没有这些人质安危的消息。

在利比亚东部城市班加西（Benghazi），有七名伊朗援助人员于7月31日遭不明武装组织绑架。安全消息人士告诉路透，这七人来自伊朗红新月会（Iranian Red Crescent）的一个救援代表团，他们乘车返回酒店途中被绑架。（完）