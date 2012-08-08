〔美国个股〕Knight Capital重获市场份额,但在救助方面仍然承压

路透8月7日电---Knight Capital Group(KCG.N)重获部分市场份额,上周曾因巨大交易亏损而差点被迫出局.纽约证交所(NYSE)周二表示,将自下周起恢复Knight的全部做市职责.

Knight以73%股权为交换,获得一批独立投资者的4亿美元援助.了解协商的消息人士周二称,Knight可能已经拒绝了来自对冲基金Citadel LLC更丰厚的援助出价,因这或对股东的意义不大.

救助协议成功恢复了对Knight的一些信心,几天之前的软件故障导致该公司交易亏损4.4亿美元,客户纷纷逃离.目前该公司的成交量正在稳步复苏.

纽约-泛欧交易所集团周二在声明中表示,自8月13日起Knight将恢复由Getco暂时接管的所有职责.Getco也是一家做市公司,并为救助Knight的参与方.(完)