〔美国个股〕Knight Capital重获市场份额,但在救助方面仍然承压

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透8月7日电---Knight Capital Group(KCG.N)重获部分市场份额,上周曾因巨大交易亏损而差点被迫出局.纽约证交所(NYSE)周二表示,将自下周起恢复Knight的全部做市职责.
Knight以73%股权为交换,获得一批独立投资者的4亿美元援助.了解协商的消息人士周二称,Knight可能已经拒绝了来自对冲基金Citadel LLC更丰厚的援助出价,因这或对股东的意义不大.
救助协议成功恢复了对Knight的一些信心,几天之前的软件故障导致该公司交易亏损4.4亿美元,客户纷纷逃离.目前该公司的成交量正在稳步复苏.
纽约-泛欧交易所集团周二在声明中表示,自8月13日起Knight将恢复由Getco暂时接管的所有职责.Getco也是一家做市公司,并为救助Knight的参与方.(完)
--编译 王翔琼;审校 艾茂林
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI