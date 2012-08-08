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市场报道 | 2012年 8月 8日 星期三 10:27 BJT

〔英国经济〕英国7月固定职位受聘人数连续第二个月下降--REC

路透伦敦8月8日电---周三的一份调查显示,英国7月固定职位受聘人数连续第二个月下降,因经济不确定性及伦敦奥运会因素,均加重了夏季就业市场的低迷之势.

迄今为止,英国就业市场一直意外地富有韧性,尽管经济陷入衰退,但3-5月失业人数下滑.

"今年以来,英国就业市场面对逆境展现出不可思议的表现,堪获一枚金牌,"招聘和就业联合会(Recruitment and Employment Confederation,REC)主管Kevin Green表示.

"但这一趋势可能将走到尽头,"他补充道.

7月REC固定职位招募指数为47.3,6月为46.8,低于50就意味着下滑.该指数旨在衡量固定职位的数量较前月的变动情况.

REC称,伦敦聘雇活动的降幅最为剧烈,有报导称,一些公司已决定等到奥运会结束之后再招募人手.

毕马威会计师事务所企业服务部主管Bernard Brown称,可能"奥运会效应"和夏季招聘淡季这两个因素,正一道影响着寻职者的求职之路.(完)

--编译 兰秀娟;审校 石冠兰/艾茂林

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