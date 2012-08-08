〔英国经济〕英国7月固定职位受聘人数连续第二个月下降--REC

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透伦敦8月8日电---周三的一份调查显示,英国7月固定职位受聘人数连续第二个月下降,因经济不确定性及伦敦奥运会因素,均加重了夏季就业市场的低迷之势.
迄今为止,英国就业市场一直意外地富有韧性,尽管经济陷入衰退,但3-5月失业人数下滑.
"今年以来,英国就业市场面对逆境展现出不可思议的表现,堪获一枚金牌,"招聘和就业联合会(Recruitment and Employment Confederation,REC)主管Kevin Green表示.
"但这一趋势可能将走到尽头,"他补充道.
7月REC固定职位招募指数为47.3,6月为46.8,低于50就意味着下滑.该指数旨在衡量固定职位的数量较前月的变动情况.
REC称,伦敦聘雇活动的降幅最为剧烈,有报导称,一些公司已决定等到奥运会结束之后再招募人手.
毕马威会计师事务所企业服务部主管Bernard Brown称,可能"奥运会效应"和夏季招聘淡季这两个因素,正一道影响着寻职者的求职之路.(完)
--编译 兰秀娟;审校 石冠兰/艾茂林
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI