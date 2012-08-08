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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 08:57 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油脱离12周高位但仍高于93美元,受供应忧虑支撑

路透首尔8月8日电---美元原油期货周三微跌,但仍维持在每桶93美元上方,因市场担忧供应问题,以及寄望欧洲和美国的央行将采取进一步刺激措施.美国原油期货上日升至12周高位.

截止0036GMT,美国9月原油期货CLc1下跌0.42美元,至每桶93.25美元,上日盘中触及日高94.42美元,结算价报每桶93.67美元,均为5月15日以来的最高水平.

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