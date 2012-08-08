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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 09:02 BJT

〔全球金市〕现货金下滑,此前对刺激举措的期望提振金价连涨三日

路透新加坡8月8日电---金价周三小幅下滑,此前三个交易日均上涨,因市场期望欧美央行将推行更多刺激举措来支撑低迷的经济.

0018GMT,现货金XAU=小跌1.29美元,至每盎司1,609.39美元,在过去三个交易日中累计上涨逾1%.

美国期金12月合约GCZ2几无变动,报1,612.50美元.

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