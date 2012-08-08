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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 09:01 BJT

《汇市简讯》美元兑坡元展开反弹

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* 美元兑坡元亚洲盘初展开反弹,海外市场介于1.2400-23间交投

* 据称新加坡金管局在1.2400买进,遏制跌势

* 在当前的环境下,料涨势受限于1.2450.(完)

--编译 孙茉莉; 审校 张荻

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