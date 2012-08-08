《中国债券市场每日交易备忘》--8月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部300亿元人民币七年期续发国债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.13% 中国铁物20亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行及北京银行主承销 蚌埠玻璃工业设计研究院2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),南京银行主承销 厦门国贸( 600755.SS )7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),进出口行及浦发银行主承销 步步高投资集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承销 北京纺织控股5.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承销 新华传媒( 600825.SS )5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),上海银行及建行主承销 湖南电广传媒5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行主承销 ============================================================================== 二、新债上市: 神华集团30亿元九个月超短期融资券011222003,票面利率3.40% 招商证券( 600999.SS )46亿元三个月短融071201002,票面利率3.64% 财政部280亿元30年期固息国债120013,票面利率4.12% 赤峰红山城市基础设施6亿元七年期固息债1280214,票面利率7.20% 重庆西永微电子产业园16亿元七年期固息债1280215,票面利率6.76% 丽江古城管理有限公司7亿元七年期固息债1280217,票面利率6.68% 上海市城市建设投资20亿元七年期固息债1280218,票面利率4.63% 扬州中小企业2.18亿元六年期投资人选择权(3+3)集合债1280223,票面利率7.15% ============================================================================== 三、缴款: 进出口银行300亿元七年期固息金融债120308,票面利率3.71% 财政部150亿元六个月期贴现国债129906,发行价格98.799元 昆明钢铁集团5.9亿元一年期短融 江阴市公有资产经营有限公司4亿元三年期中票 鞍钢集团50亿元三年期中票 三聚环保( 300072.SZ )2亿元一年期短融 福建锦江科技公司2亿元一年期短融 锦江国际集团16亿元五年期中票 昆明自来水集团2亿元五年期中票 中条山有色金属集团5亿元三年期中票 上海徐家汇商城集团4.5亿元三年期中票 华润医药控股30亿元五年期中票 国投新集( 601918.SS )5亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 深圳燃气( 601139.SS )3亿元一年期短融1181347到期兑付,票面利率6.16% 淮北矿业(集团)公司6亿元10年期固息债078040付息,票面利率5.20% 神华集团20亿元10年期固息债078041付息,票面利率5.15% 中国黄金集团公司15亿元三年期中票1182215付息,票面利率5.62% 中国海运集团公司40亿元七年期中票1182216付息,票面利率5.85% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: ---金融时报周三发表评论员文章称,要增强政策前瞻性、针对性和灵活性,适时适度预调微、 调;而近几个月来通胀加速回落,也为货币政策操作提供更大空间. --备受市场关注的"票据基金"有望破冰.据中国证券报周三报导,四家基金公司获得试点资 格,可开发以票据(银行承兑汇票)为主要投资标的的基金产品.[ID:nSB1712966] --中国国家发展和改革委员会周二称,近两年民间固定资产投资规模大幅增加,今年上半年 占城镇固定资产投资的比重增至62.1%,远高于2010年5月鼓励民间投资的"新36条"出台时的 51.2%.[ID:nSB1711926] --国家统计局8/9公布7月工业品价格指数(PPI) (6月为-2.1%) 7月居民消费价格指数(CPI) (6月为2.2%) 1-7月城镇固定资产投资 (1-6月为20.4%) 7月社会消费品零售总额 (6月为13.7%) 7月工业增加值 (6月为9.5%) 7月房地产投资和销售情况月度报告 国家海关8/10公布7月进出口贸易数据 (6月贸易顺差317.3亿美元) 国家统计局8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/27公布1-7月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 康熙泽; 审校 冉莹/李宏薇