〔中国公开市场〕一级交易商可继续同时申报正/逆回购需求--业内人士

路透北京8月8日电---业内人士周三透露,继周一后,中国公开市场一级交易商今日仍可继续同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限依旧为七天期,正回购为91天.

本周一公开市场一级交易商被允许同时上报七天逆回购和28天及91天正回购需求,周二央行进行了500亿元人民币的七天期逆回购操作,中标利率持平于3.35%.

上周央行公开市场进行了总额580亿元人民币的七天期逆回购操作,中标利率持稳在3.35%.正回购并未现身.当周央行净回笼860亿元.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)