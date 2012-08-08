〔全球油料作物〕大豆期货下跌空间有限,因全球供应前景偏紧--油世界

路透汉堡8月7日电---油籽行业刊物油世界周二称,全球供应紧俏,意味着大豆期货在2013年1月前的下跌空间有限,尽管可能面临触及纪录高位后的短暂卖压.

"大豆期货很容易受到基金进一步抛售的冲击,"油世界称,"不过到2012年12月/2013年1月前下跌空间有限,因为2012年9月到2013年2月全球大豆和豆粕供应前景非常紧俏."

大豆期货价格7月底一度触及纪录高位,因美国遭遇严重乾旱高温天气,使作物受损,而年前巴西和阿根廷作物也受到过乾旱侵袭.

油世界称,美国大豆作物受损程度还存在很大的不确定性,但几份预估显示产量恐怕不足以满足全球需求.

油世界预计,产量下降意味着2012年9月-2013年2月全球大豆压榨量将较上年减少至少300-400万吨,即便在明年南美大豆收获前美国和其他国家大豆库存大幅下滑.

这又会进一步减少重要动物饲料豆粕的产出,从而提振价格.

"2012年9月-2013年2月全球供应紧张情况,对豆粕的影响会比豆油严重得多."(完)