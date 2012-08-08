〔全球油料作物〕大豆期货下跌空间有限,因全球供应前景偏紧--油世界

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透汉堡8月7日电---油籽行业刊物油世界周二称,全球供应紧俏,意味着大豆期货在2013年1月前的下跌空间有限,尽管可能面临触及纪录高位后的短暂卖压.
"大豆期货很容易受到基金进一步抛售的冲击,"油世界称,"不过到2012年12月/2013年1月前下跌空间有限,因为2012年9月到2013年2月全球大豆和豆粕供应前景非常紧俏."
大豆期货价格7月底一度触及纪录高位,因美国遭遇严重乾旱高温天气,使作物受损,而年前巴西和阿根廷作物也受到过乾旱侵袭.
油世界称,美国大豆作物受损程度还存在很大的不确定性,但几份预估显示产量恐怕不足以满足全球需求.
油世界预计,产量下降意味着2012年9月-2013年2月全球大豆压榨量将较上年减少至少300-400万吨,即便在明年南美大豆收获前美国和其他国家大豆库存大幅下滑.
这又会进一步减少重要动物饲料豆粕的产出,从而提振价格.
"2012年9月-2013年2月全球供应紧张情况,对豆粕的影响会比豆油严重得多."(完)
--编译 程琳;审校 孙茉莉
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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