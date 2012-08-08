〔中国金融〕尚德或卷入反担保骗局,国开行回应其未受影响--财经

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海8月8日电---《财经》杂志网站刊登报导称,针对近期光伏组件厂商--中国尚德电力STP.N可能卷入反担保骗局事件,事件关联人中国国家开发银行回应称,尚德对国开行贷款提供担保的法律效力不受此次反担保事件的任何影响.
尚德投资的一家基金--环球太阳能基金(GSF)在意大利投资多个太阳能电站项目,国开行向这些项目提供贷款,尚德作为贷款担保人,而基金管理人环球太阳能基金管理公司的相关方提供5.6亿欧元等值的政府债券作为反担保.近日尚德发现此项反担保可能是捏造,尚德有可能成为受害人.
国开行于2010年下半年起陆续发出贷款,合计3.25亿欧元,贷款的最后到期日为2024年11月.利率由双方按照市场化原则确定.
据财经报导,国开行新闻办回应称,目前环球太阳能基金在欧洲投资的电站项目运行情况良好,电费收入稳定,国开行贷款整体安全、风险可控、尚德代偿的可能性较低.
国开行强调,反担保的实质为尚德和GSF相关方之间的安排,与国开行并无直接关系."国开行就该项目对尚德没有直接贷款,尚德仅为该项目提供了担保...尚德的担保仅为增信补充的一部分."
国开行进一步表示,该笔贷款项目的第一还款来源为太阳能电站项目的电费收入,这是国开行首要关注的.该项目所建电站已于2011年上半年陆续并网发电,并已开始获得持续的电费收入,客户履约情况良好,未发生任何逾期记录,预计未来项目现金流将趋于稳定.
尚德7月30日宣布该项反担保存在瑕疵,其股价连续大跌.截止周二,尚德收报0.9245美元,累计跌幅逾四成.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI