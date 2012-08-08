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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 09:19 BJT

〔台湾股市〕开高0.5%,鸿海股价小涨

路透台北8月8日电---台湾股市周三开高0.5%,苹果主要供应商鸿海(2317.TW)小涨,此前该公司与夏普(6753.T)商讨是否增加投资比重或调降价格.[ID:nST0536781]

加权股价指数.TWII开盘跳涨36.13点至7,331.59点,上交易日上升0.13%.

鸿海股价上涨0.69%,东京市场上夏普扬升3.83%.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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