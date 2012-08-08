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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 09:36 BJT

〔标题新闻〕菲律宾7月通胀较上年同期上升3.2%至六个月高位,升幅高于路透调查预估的3.0%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nP9E8G702E]

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