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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 09:26 BJT

〔芝加哥期市〕大豆期货扭转两日跌势上涨,关注中西部天气和USDA报告

路透悉尼8月8日电---芝加哥新作大豆期货周三上涨,最近两个交易日累计挫跌近4%,因天气预报显示旱情严重的中西部种植带将迎来更多降雨,促使交易员锁定获利.

目前关注焦点转向将于周五发布的美国农业部(USDA)供需报告,该报告料将大幅调降2012/13年玉米和大豆单产预估.

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