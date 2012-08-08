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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 10:09 BJT

〔全球商品〕IRSG预计2013年全球橡胶需求增长4%至2,770万吨

路透新加坡8月7日电---国际橡胶研究组织(IRSG)周二称,2013年全球对天然和合成橡胶的需求可能较上年增长4%至2,770万吨,因消费者开始补充库存.

IRSG的预估基于国际货币基金组织(IMF)对于明年全球经济增长3.9%的预测.该机构预测2012年全球橡胶消费量为2,660万吨,低于之前预估的2,680万吨,但高于2011年的消费量2,590万吨.

IRSG负责编纂数据并发布对全球橡胶需求和供应的预估,拥有35个会员国.

该机构预计明年中国的橡胶需求将增长4.6%,延续今年的增势.中国是全球最大的橡胶消费国,占到全球天然和合成橡胶产出的约30%.

根据IRSG最新预估,2012年中国将消费橡胶870万吨,略高于去年的830万吨.

IRSG预计今年全球天胶产量上升至1,130万吨,略高于去年的1,100万吨.(完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

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