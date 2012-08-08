前苹果设计师：三星手机与iPhone界面十分雷同

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Edwin Chan

路透加州圣何塞8月7日电---苹果(AAPL.O)与三星电子(005930.KS)专利纠纷案的重点周二转向了iPhone的图形界面。苹果邀请一名前雇员兼得过大奖的图形设计师出庭作证，她称三星的产品看起来与苹果的非常相似。

苏珊·凯尔(Susan Kare)曾在1982-1986年参与设计苹果第一代Macintosh计算机的图标。她仔细查看了三星的Galaxy S和Epic 4G等11款手机机型，发现它们屏幕上的图标和布局与iPhone非常类似。

苹果坚称，消费者可能将三星手机误认为是iPhone，并指控三星电子抄袭iPhone的设计和特色。三星则指控苹果违反三星无线技术专利。

凯尔说，就连她本人也曾将三星手机和iPhone混淆。

凯尔表示："一个大会议桌上放着很多手机，有些是开着机的。我能看到屏幕，想过去拿iPhone说一下关于它的用户界面，但却拿到了一款三星手机。"

"我自认为对于观察图形还是很在行的，但我还是错拿了。"(完)