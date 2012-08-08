前苹果设计师：三星手机与iPhone界面十分雷同

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Edwin Chan
路透加州圣何塞8月7日电---苹果(AAPL.O)与三星电子(005930.KS)专利纠纷案的重点周二转向了iPhone的图形界面。苹果邀请一名前雇员兼得过大奖的图形设计师出庭作证，她称三星的产品看起来与苹果的非常相似。
苏珊·凯尔(Susan Kare)曾在1982-1986年参与设计苹果第一代Macintosh计算机的图标。她仔细查看了三星的Galaxy S和Epic 4G等11款手机机型，发现它们屏幕上的图标和布局与iPhone非常类似。
苹果坚称，消费者可能将三星手机误认为是iPhone，并指控三星电子抄袭iPhone的设计和特色。三星则指控苹果违反三星无线技术专利。
凯尔说，就连她本人也曾将三星手机和iPhone混淆。
凯尔表示："一个大会议桌上放着很多手机，有些是开着机的。我能看到屏幕，想过去拿iPhone说一下关于它的用户界面，但却拿到了一款三星手机。"
"我自认为对于观察图形还是很在行的，但我还是错拿了。"(完)
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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