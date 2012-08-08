〔中国新债〕湖南衡阳18亿元城投债预计下周一发行,募资投向保障房--消息

路透北京8月8日电---中国通过发行城投债解决保障房建设资金不足的步伐有所加快.消息人士周三表示,湖南衡阳市城市建设投资有限公司预计将于下周一发行18亿元人民币的固息城投债,期限七年,募资主要用于保障房和相关配套建设.

消息人士称,此次发行的衡阳城投债将在上海证券交易所和银行间债券市场同时交易.主承销商财富证券.债券评级AA+,评级机构是联合资信评估有限公司.

"发行公告和发行时间预计在下周一,债券以土地所有权作担保,此次募集的资金中10.8亿用于保障房建设,7.2亿用于保障房配套建设."消息人士称,但他拒绝透露本次债券的票面利率.

衡阳城投曾在2009发行第一期城投债,当期规模是15亿元,也是七年期,此次是第二期.

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在中国经济"稳增长"的压力下,主管债券发行的监管部门不再一味强调风险,而是愿意为城投债发行开绿灯,以向地方融资平台输血,为基建投资等提供资金来源.

根据发改委对企业债券审核的程序,发债资金主要用于保障房建设的城投债,被列入加快审核类.

另外,此前有两位消息人士对路透表示,中国银行间市场交易商协会日前已注册通过第一批非金融企业发行资产支持票据(ABN),发起人分别为南京公用控股、浦东建设(600284.SS)和宁波城投[ID:nSB1711400].(完)