〔EIA月报〕EIA下调今明两年美国天然气产量和销量增长预估(更新版)

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* EIA料2012年和2013年天然气产量达到纪录高位

* 2012年天然气日需求料较上年增加32亿立方英尺(4.8%)

路透8月7日电---美国能源资料协会(EIA)周二略微下调对2012年国内天然气产量增长预估,但仍预料今年天然气产量比2011年的纪录水平增长3.8%.

EIA在8月短期能源展望报告中预料,2012年销售的天然气日产量增加25亿立方英尺,至687.2亿立方英尺的纪录水平.该预测略低于7月展望报告预计的每日689.8亿立方英尺.

EIA称,预计未来几个月天然气产量小幅下滑,因飓风袭来可能导致减产和近期钻井台数量减少.

Baker Hughes上周五的数据显示,前一周天然气钻井数量减至498个,为11周以来的第10周下滑,亦是约13年来的最低数目.(浏览天然气钻井数量与价格的图表,请点击:r.reuters.com/dyb62s)

按目前价格,干气钻已变得基本上无利可图,但钻探业者已将钻井挪至盈利更丰厚的页岩油气田,在此仍生产大量相关气体,通过加工后最终销往市场.

该机构预料,受干气钻数量继续萎缩影响,明年天然气增长放缓,但日产量有望再增长8亿立方英尺,或1.2%,至695.2亿立方英尺.这将是连续第三年创出纪录水平.

EIA还略微调降对今年天然气消费量的预估,预料今年的日需求较去年攀升32亿立方英尺,或4.8%,至698.2亿立方英尺.而此前的日消费量预估为每日699.1亿立方英尺.

EIA预计,2012年发电用天然气消费量料激增22%,主因公用电力企业从煤炭转向价格较低廉的天然气.发电用天然气增长足以抵消居民和商业的天然气消费量下滑.

2013年天然气消费量增幅料将减缓,增长1.6%,至每日709.1亿立方英尺.

EIA还连续第四个月下修液化天然气(LNG)进口量预估,因国内生产强劲降低了进口需求.

EIA周二报告预料,今年LNG进口量比上年锐减51%,至每日4.7亿立方英尺,低于上月报告预估的每日5.3亿立方英尺.2013年进口量料微增至每日5.8亿立方英尺.

EIA预计,2012年亨利港(Henry Hub)天然气价格NG-W-HH平均每百万英热单位(BTU)为2.67美元,略高于上月报告预测的2.58美元,但比2011年预估均值4美元低约33%.

EIA预测,2013年天然气价格升0.67美元或25%,至每百万英热单位3.34美元.(完)