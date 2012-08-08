〔美国个股〕摩根士丹利考虑关闭经纪部门办公室及裁员--消息人士

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透纽约8月7日电---三位知晓内部讨论情况的消息人士称,摩根士丹利(MS.N)为了提高零售经纪部门的利润率,正考虑关闭一些经纪部门办公室,裁撤支持人员,并要求一些分支经理像顾问一样为公司产生收入.
摩根士丹利上周把区域数量从16个压缩至12个,裁撤了四个区域经理岗位.仅约八个月前,该公司才刚刚把19个区域经理岗位整合到16个.
摩根士丹利的招聘人员援引与内部顾问和经理们的谈话称,预计未来几周将宣布额外的成本削减措施.
他们称,正在商讨的变化有,把合资企业Morgan Stanley Smith Barney的120个分支"联合体"砍掉10%.
摩根士丹利新闻发言人Christine Jockle拒绝置评.
其中一位消息人士说,现在尚不清楚将裁撤多少岗位,不过最多可能会关闭100个办公室.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI