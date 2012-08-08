〔全球油料作物〕拉美大豆库存较上年同期大减约三分之一--油世界

路透汉堡8月7日电---总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界周二表示,收成欠佳且出口畅旺令南美洲主要大豆产国库存较上年同期减少约三分之一,令全球大豆需求转向美国.但目前美国大豆收成也有下降疑虑.

"8月初阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭的大豆总库存急剧减少至估计仅4,540万吨,较上年同期减少约三分之一,或2,250万吨,"油世界称.

"据传由于大部分实货库存已被预定,大豆压榨商购买大豆的难度越来越高."

美国是全球最大的大豆出口国,其后是巴西、阿根廷和巴拉圭.南美今年的旱情令大豆产量下降,美国作物也面临旱情和热浪威胁.

油世界估计截止8月1日巴西大豆库存从上年同期的3,315万吨减少至2,080万吨.该机构还认为,阿根廷库存从3,062万吨减少至2,266万吨,巴拉圭库存则从388万吨降至175万吨.

油世界称除了无法满足全球大豆需求,巴西近来可能也在进口大豆.

"近来有传闻称巴西大豆压榨商正考虑从邻国购买大豆,"油世界表示."似乎将从玻利维亚购入约20万吨,但我们认为从阿根廷和/或巴拉圭购入大豆的规模不会太引人注目,这两个国家目前的大豆供应也非常吃紧."

油世界表示,6月和7月巴西和阿根廷大豆出口高于预期.但随着供应减少,年内两国出口量将不得不下降.

"南美出口将大减的预期令外国对美国大豆的需求增加,达到美国难以满足的水平,因近来大豆作物状况明显恶化,"油世界并称.

该机构表示,这是造成7月大豆价格触及纪录高位的主要原因.(完)