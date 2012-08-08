联合国绿色气候基金会首次委员会会议将于8月23日召开

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月2日电---联合国绿色气候基金会（Green Climate Fund）临时秘书处官员日前证实，该基金会的首次委员会会议将于8月23-25日举行。这较原定日期推迟了5个月。
联合国绿色气候基金会的目的是2020年前每年发放最多1,000亿美元，帮助发展中国家适应气候变化。
但是，去年的联合国气候谈判未能就资金来源取得实质进展，加上全球经济危机导致富国不愿出资，令该基金会成了一个空壳，引发外界担心资金可能无法及时到位。
该基金会委员会的首次会议将在瑞士日内瓦举行，重点是启动委员会的组织和运作工作，制定基金会的首个工作计划。
该基金会临时秘书处官员Henning Wuester对路透称：“我们准备好了，将于8月23-25日在日内瓦召开第一次委员会会议。”
“我们希望在卡塔尔会议前能至少再召开一次会议，”他补充说，言下之意是在11月26日多哈联合国气候大会召开前可能再举行一次委员会会议。
选定基金会的主席国是该委员会今年的关键事项之一，德国、墨西哥、纳米比亚、波兰、韩国和瑞士均已正式申请成为主席国。
各方对应由谁来管理基金会存在分歧，导致首次会议较原定计划推迟了5个月。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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