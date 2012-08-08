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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 10:09 BJT

〔金属期市〕伦铜从一周高位回落,但寄望欧洲采取行动继续提供支撑

路透新加坡8月8日电---伦敦期铜周三下跌,此前连涨三日推动铜价升至一周高位,不过市场寄望欧洲采取更多行动化解欧债危机,继续支撑金属需求前景.

0106GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.5%,报每吨7,543.75美元,逆转了前一交易日的涨势.伦铜上日一度触及一周高位,收报于每吨7,580美元,为7月19日以来的最高收盘水平.

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