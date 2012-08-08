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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 07:20 BJT

****主要国家经济指标预测--8月9日****

路透8月9日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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8月8日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超89

外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超765

2350 日本机械订单(较前月) 6月 +10.9% -14.8%

(较上年同期) -5.1% +1.0%

8月9日(四)

-- 韩国央行利率决议 8月 3.00% 3.00%

0130 澳洲就业人数(万人) 7月 增加1.0 减少2.7

全职就业人数(万人) -- 减少3.35

就业参与率 65.3% 65.2%

失业率 5.3% 5.2%

0300 日本央行利率决议 8月 -- 0.1%

0500 日本消费者信心指数 7月 -- 40.4

0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差6.91

全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差10.08

0830 英国贸易收支(亿英镑) 6月 逆差86.3 逆差83.6

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差41 逆差38.7

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 21.33 22.27

1230 加拿大新屋价格(较前月) 6月 +0.2% +0.3%

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差475 逆差486.8

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月4日当周 37 36.5

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.55

续请失业金人数(万人) 7月28日当周 328 327.2

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 逆差10 逆差7.9

出口(亿加元) 390 388.8

进口(亿加元) 397 396.7

1400 美国趸售(批发)库存 6月 +0.3% +0.3%

趸售销售 +0.1% -0.8%

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -1.4%

(较上年同期) -- +0.8%

2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 7月 +0.3% +0.4%

(较上年同期) +4.5% +5.3%

2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 7月 持平 -0.6%

(较上年同期) -1.6% -1.3%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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8月7日(二)

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 7月 +0.7% --

2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 6月 盈余4,333 盈余4,150

(较上年同期) -19.6% -23.0%

8月8日(三)

0130 澳洲投资房屋融资 6月 +4.9% --

房屋融资 +1.3% +2.0%

0300 韩国L货供额 6月 +9.6% --

0500 日本服务业景气判断指数 7月 44.2 --

0545 瑞士消费者信心 第三季 负17 负4

0600 德国出口(较前月) 6月 -1.5% -1.5%

进口(较前月) -3.0% -1.5%

贸易收支(亿欧元) 顺差162 顺差150

0645 法国贸易收支(亿欧元) 6月 逆差59.90 逆差50

进口(亿欧元) 425.34 --

出口(亿欧元) 365.44 --

1000 德国整体工业生产(较前月) 6月 -0.9% -0.8%

1100 美国抵押贷款指数 8月3日当周 928.8 --

再融资指数 5,349.6 --

1230 美国非农生产率环比年率 第二季初值 +1.6% +1.3%

单位劳工成本 +1.7% +0.6%

2245 新西兰HLFS失业率 第二季 6.8% 6.5%

就业增长(较前季) -0.1% +0.3%

就业参与率 68.4% 68.6% (完)

--编译 肖群英/丁琦;审校 王兴亚

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