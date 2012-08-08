主要国家经济指标预测--8月9日****

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透8月9日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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8月8日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超89
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超765
2350 日本机械订单(较前月) 6月 +10.9% -14.8%
(较上年同期) -5.1% +1.0%
8月9日(四)
-- 韩国央行利率决议 8月 3.00% 3.00%
0130 澳洲就业人数(万人) 7月 增加1.0 减少2.7
全职就业人数(万人) -- 减少3.35
就业参与率 65.3% 65.2%
失业率 5.3% 5.2%
0300 日本央行利率决议 8月 -- 0.1%
0500 日本消费者信心指数 7月 -- 40.4
0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差6.91
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差10.08
0830 英国贸易收支(亿英镑) 6月 逆差86.3 逆差83.6
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差41 逆差38.7
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 21.33 22.27
1230 加拿大新屋价格(较前月) 6月 +0.2% +0.3%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差475 逆差486.8
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月4日当周 37 36.5
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.55
续请失业金人数(万人) 7月28日当周 328 327.2
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 逆差10 逆差7.9
出口(亿加元) 390 388.8
进口(亿加元) 397 396.7
1400 美国趸售(批发)库存 6月 +0.3% +0.3%
趸售销售 +0.1% -0.8%
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -1.4%
(较上年同期) -- +0.8%
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 7月 +0.3% +0.4%
(较上年同期) +4.5% +5.3%
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 7月 持平 -0.6%
(较上年同期) -1.6% -1.3%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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8月7日(二)
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 7月 +0.7% --
2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 6月 盈余4,333 盈余4,150
(较上年同期) -19.6% -23.0%
8月8日(三)
0130 澳洲投资房屋融资 6月 +4.9% --
房屋融资 +1.3% +2.0%
0300 韩国L货供额 6月 +9.6% --
0500 日本服务业景气判断指数 7月 44.2 --
0545 瑞士消费者信心 第三季 负17 负4
0600 德国出口(较前月) 6月 -1.5% -1.5%
进口(较前月) -3.0% -1.5%
贸易收支(亿欧元) 顺差162 顺差150
0645 法国贸易收支(亿欧元) 6月 逆差59.90 逆差50
进口(亿欧元) 425.34 --
出口(亿欧元) 365.44 --
1000 德国整体工业生产(较前月) 6月 -0.9% -0.8%
1100 美国抵押贷款指数 8月3日当周 928.8 --
再融资指数 5,349.6 --
1230 美国非农生产率环比年率 第二季初值 +1.6% +1.3%
单位劳工成本 +1.7% +0.6%
2245 新西兰HLFS失业率 第二季 6.8% 6.5%
就业增长(较前季) -0.1% +0.3%
就业参与率 68.4% 68.6% (完)
--编译 肖群英/丁琦;审校 王兴亚
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI