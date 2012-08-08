版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 10:43 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元脱离高位,但仍受到强劲支撑

路透惠灵顿/悉尼8月8日电---澳元和新西兰元周三早盘遭遇些微获利卖压,但仍守在数月高点附近,因市场期望欧洲央行(ECB)和美国联邦储备理事会(美联储,FED)很快将推出进一步的刺激举措.

澳元/美元AUD=D4跌至1.0550美元,周二本地市场尾盘报1.0576.在本周低点1.0527料有强支撑,而阻力位则在3月中触及的高点1.0637.

澳元周二一度触及1.0604的四个月高位,因之前澳洲央行维持利率在3.5%不变,而且似乎并不急于再次降息.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐