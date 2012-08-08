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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 11:28 BJT

〔中国货币市场〕主要回购利率窄幅震荡,逆回购续申报需求机构预期稳定

路透北京8月8日电---中国银行间市场14天期限以内质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三窄幅震荡,公开市场一级交易商被允许继续申报七天逆回购需求,令机构对短期流动性的前景仍持偏暖预期.

交易人士并表示,虽然流动性尚可,但央行逆回购中标利率维持在3.35%的水平,令二级市场七天期质押回购利率僵持不下.如若调降存款准备金率预期兑现,可有效拉低资金成本.

上海一银行交易员表示,周一准备金清算时资金面稍显紧张了一下,之后都维持流动性充裕的局面,"8月份如果央行不降准,逆回购应该就续着,所以大家就等降准."

她并指出,因降准预期此前已在市场中持续发酵,所以即使最终兑现,对市场的利好也将不及此前两次降准影响,但还是可有效拉低当前处于高位的资金成本.

业内人士周三透露,继周一后,中国公开市场一级交易商今日仍可继续同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限依旧为七天期,正回购为91天.[CN/MMTCN]

对于明日将有500亿元逆回购到期,是否将令市场流动性承压的问题,华东一银行交易认为,"今天重新申报了七天期逆回购需求,明天应该可以接上这个500亿,明天到期的机构可能会继续申请七天,所以预期资金面应该还好."

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5552 2.5455 0.97 3,680.63

七天CN7DRP=CFXS 3.2653 3.2524 1.29 331.48

14天CN14DRP=CFXS 3.3873 3.4105 -2.32 90.81

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.5609 2.5565 0.44 1,187.79

七天CHICNY7D=CFXS 3.2624 3.2510 1.14 83.00

==============================================================================(完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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