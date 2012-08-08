〔中国基金〕票据基金产品试点将启动,转贴价格或添下行压力(更新版)

(新增更多评论及背景)

* 基金产品如投资票据,转贴价格有望下行

* 电子汇票若成突破口,发展将借机提速

* 银监会态度不明,掣肘银行参与热情

* 基金公司谨慎观望,强调做好风险控制

路透上海/北京8月8日电---随着中国继续拓宽基金投资范围,备受市场关注的"票据基金"破冰在即.市场人士认为,未来若有基金产品投资票据,将助增转贴价格下行压力.不过,在风控等具体配套措施出台之前,基金公司料多持观望态度;而在银监会态度不明情况下,银行参与热情亦遭掣肘.

中国证券报周三报导,四家基金公司获得试点资格,可开发以票据(银行承兑汇票)为主要投资标的的基金产品.且监管部门要求有意向的基金公司上报产品、系统等准备进度.

一些基金公司表示,目前票据的收益率仍较好,如果基金可以投资,有利于提升收益,尤其对货币市场基金有利.作为专业投资机构,基金参与票据市场也有助于提高银行间市场的流动性.

2011年年末至今年年初期间,受紧张的信贷规模影响,六个月票据转贴利率一度攀至8%上方,但进入今年下半年后,同期限转贴利率已降至仅逾4%水平,吸引力有所下降.

华东一银行交易员并指出,如果基金产品真的能投资票据产品,预计应该以票据转贴为主.即使是从占比较小的电子票据入手,也会助推转贴价格下行.

华南另一银行交易员也指出,就其了解,目前电子票据市场份额应该不会超过5%.基金公司受相关规定限制,可能会以电子票据入手,对推行已久,但进展不快的电子票来说,无疑将迎来快速前进的良好机遇.

据交易员透露,央行此前下发的加强票据业务管理的征求意见稿规定,纸质商业汇票贴现后,持票银行只能将票据转让给其他银行、财务公司或中国人民银行.基金公司等其他主体并未在规定范围.

不过,银行交易员最担心的是,银监会作为银行直接监管部门目前态度不明,令其不敢放手与基金开展票据交易.

"银监会最反感的就是银行利用各种渠道消(信贷)规模,他们的表态很重要."上述华东的银行交易员称.

**关注风控**

虽然从投资渠道方面来看,一些基金公司认为票据基金产品有利于提高流动性,不过,他们亦因担忧相应的投资风险而多持观望态度.

北京一家基金公司人士表示,"未来需要有一系列的配套措施出来,首先是票据投资风险如何控制,各个基金公司还要制定内部风控及产品.虽然证监会希望基金公司通过多渠道投资来增加收益,及提高产品吸引力,但实际上,估计真正运作起来可能没那么快".

而另一家基金公司人士则指出,其更加关心基金做票据相较银行的优势何在,在操作层面,验票和托管等或有一系列问题,因而仍需进一步观察.

上述报导援引业内人士称,四家试点基金公司相关产品的投资标的将以票据为主,一旦产品运行成熟,该投资标的有望向所有基金放开,只要基金的合同所约定的投资范围没有对此限制,就可以投资票据.不过,由于纸票验票存在一定的技术难度,而电子票据规模相对较小,可能会先向基金放开.

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

银行承兑汇票分为纸质票据和电子票据.电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.(完)