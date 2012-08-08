〔中国债市动态〕现券略有企稳,数据公布前谨慎观望情绪浓厚

路透上海8月8日电---中国银行间债市周三早盘现券略现企稳迹象,唯机构对短期政策预期不够明朗,且即将要公布7月宏观经济数据,场内谨慎观望心态浓厚,买气不旺.

"今天稍微稳定一点儿了,但买盘很弱,因为预计短期收益率还会往上走,大家不太敢买,怕亏."北京一券商交易员称.

他并指出,央行近期明显更倚重逆回购来动态调节银行间流动性,机构对降低存款准备金率的预期在减弱,近期会更关注公开市场上持续逆回购后的净投放情况,对流动性和资金成本的影响.

明日将有500亿元逆回购到期资金;业内人士周三透露,继周一后,中国公开市场一级交易商今日仍可继续同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限依旧为七天期,正回购为91天.[CN/MMTCN]

对稍早财政部招标了七年期续发国债,其指出,虽然结果略高于预期,但仍属中规中矩,目前来看对二级影响不大,谨慎观望的心态占据主导.

业内人士周三透露,中国财政部稍早招标的300亿元人民币七年期续发国债,加权收益率为3.1561%,高于此前3.13%的市场预测均值.[ID:nSB1711788]二级市场上,该债的标的120010券最新双边报价tCN120010=CFXM为3.16%/3.16%,上日尾盘为3.15%/3.14%.

不过上海一商业银行交易员对长期走势相对乐观.他认为,未来央行的政策走向应会带领市场选择一个突破,个人认为现券收益率再向上的幅度有限,因长期来看货币政策仍应是偏向宽松,"大家只是在等更好的机会,市场总是买涨不买跌的."

国家统计局将于周四(9日)公布7月居民消费价格指数(CPI)、工业增加值等数据.

路透综合多家机构预测中值结果显示,中国7月宏观经济显露更多企稳迹象,CPI同比涨幅料继续回落至1.7%,创下30个月低点;为政策调控提供更多腾挪空间,7月新增人民币贷款预计为6,900亿元.[ID:nSB1706216][CN-CPOLL-ECI].(完)