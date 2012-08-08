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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 17:56 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月8日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级     起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日) 
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*中国航天        50       10      3    8/9簿记建档   建设银行     AAA        8/10      8/13
 科工集团                                            兴业银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商   主体评级   起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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*绍兴黄酒集团    5        2.5     12    8/15簿记建档   中信银行       AA      8/17     8/20     
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一致药业         4         4      12    8/9簿记建档    深发展         AA      8/10     8/13    
(000028.SZ)(200028.SZ)  (国药股份(1099.HK)(600511.SS)股份有限公司提供担保)
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北京基础设施     40       20      12    8/9簿记建档    建设银行      AAA      8/10     8/13   
投资公司
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中天科技         8         6      12    8/10簿记建档   兴业银行      AA-      8/13     8/14        
(600522.SS)
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辽宁宏程        12         6      12    8/10簿记建档   恒丰银行      AA-      8/13     8/14        
塑料型材公司
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上海电气集团    65        30      12    8/14簿记建档   农业银行      AAA      8/15     8/16
                                                       民生银行
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安徽水利         2         1      12    8/14簿记建档   兴业银行       A+      8/15     8/16  
(600502.SS)
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限     发行日        主承销商   主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                        (缴款日)

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*中国建材      40       40       5     8/15簿记建档    交通银行     AAA       8/16     8/17
(3323.HK)                                              浦发银行
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安徽高速公路   20       10       5     8/9簿记建档     国开行       AAA       8/10     8/13
 控股集团                                             
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中石油集团     200     200       4     8/10招标        农业银行     AAA       8/13     8/14
                                                       招商银行                                
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中国电子      50       20        5     8/10簿记建档    中国银行     AAA       8/13     8/14
信息产业集团
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宁夏建材       9        9        5     8/14簿记建档    中国银行     AA        8/15     8/16
(600449.SS)
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国家电网      100      100       3     8/14簿记建档    中国银行     AAA       8/15     8/16
                                                       交通银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人       注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级     起息日  上市日  
               (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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江苏文化创意     1.5       1.5      3   8/9簿记建档  北京银行      AA+         8/10    8/13
中小企业
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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暂无 
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 冉莹; 审校 丁淑琴

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