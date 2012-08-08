《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月8日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中国航天 50 10 3 8/9簿记建档 建设银行 AAA 8/10 8/13 科工集团 兴业银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *绍兴黄酒集团 5 2.5 12 8/15簿记建档 中信银行 AA 8/17 8/20 ============================================================================================= 一致药业 4 4 12 8/9簿记建档 深发展 AA 8/10 8/13 (000028.SZ)(200028.SZ) (国药股份(1099.HK)(600511.SS)股份有限公司提供担保) ============================================================================================= 北京基础设施 40 20 12 8/9簿记建档 建设银行 AAA 8/10 8/13 投资公司 ============================================================================================= 中天科技 8 6 12 8/10簿记建档 兴业银行 AA- 8/13 8/14 (600522.SS) ============================================================================================= 辽宁宏程 12 6 12 8/10簿记建档 恒丰银行 AA- 8/13 8/14 塑料型材公司 ============================================================================================= 上海电气集团 65 30 12 8/14簿记建档 农业银行 AAA 8/15 8/16 民生银行 ============================================================================================= 安徽水利 2 1 12 8/14簿记建档 兴业银行 A+ 8/15 8/16 (600502.SS) ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *中国建材 40 40 5 8/15簿记建档 交通银行 AAA 8/16 8/17 (3323.HK) 浦发银行 ============================================================================================= 安徽高速公路 20 10 5 8/9簿记建档 国开行 AAA 8/10 8/13 控股集团 ============================================================================================= 中石油集团 200 200 4 8/10招标 农业银行 AAA 8/13 8/14 招商银行 ============================================================================================= 中国电子 50 20 5 8/10簿记建档 中国银行 AAA 8/13 8/14 信息产业集团 ============================================================================================= 宁夏建材 9 9 5 8/14簿记建档 中国银行 AA 8/15 8/16 (600449.SS) ============================================================================================= 国家电网 100 100 3 8/14簿记建档 中国银行 AAA 8/15 8/16 交通银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 江苏文化创意 1.5 1.5 3 8/9簿记建档 北京银行 AA+ 8/10 8/13 中小企业 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 冉莹; 审校 丁淑琴
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI