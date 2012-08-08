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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 12:15 BJT

〔东京美债〕10年期公债收益率小跌,脱离上日触及的五周高位

路透东京8月8日电---美国10年期公债收益率周三小幅下跌,脱离上日触及的五周高位,当时因投资者预期政策制定者将采取措施帮助解决欧债危机,美国公债避险需求减弱.

美国公债收益率远离7月25日触及的历史低点,且在上周五美国公布就业数据优于预期后持续攀升.同时市场预计欧洲央行将恪守扞卫欧元承诺.

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