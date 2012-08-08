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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 12:09 BJT

《汇市简讯》坡元/马币料将更偏向下行

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* 坡元/马币(林吉特)7月底时触及2.5376的记录高位之后,有三天日低压低

* 在2.48有良好支撑(此处为3-7月升势的38.2%费波纳奇回档技术位,向上有阻力

* 下一道支撑为100日移动均线切入位在2.4718(4月以来未曾交投低于此处)

* 虽然新加坡金管局料因通胀高企将维持高汇率,但汇价上涨空间并不大

* 坡元的避险魅力渐失,因投资人追求收益 (完)

--编译 李婷仪;审校 田建华

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