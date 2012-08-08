〔中国汇市〕人民币早盘略走低,清淡市况不改陷于窄幅波动

* 人民币早盘略走低,交投持续清淡

* 短期人民币跟随欧元看多

* 各期限远期美元升水连涨逾一月

* 长期仍看空欧元

路透北京8月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘略走低,清淡市况不改,波动空间亦较窄.交易员预期,短期国际市场欧元或仍维持反弹走势,料人民币也将跟随小幅看多.

北京某国有大行交易员说,"今天下来一点嘛,波动空间也比较小.客盘方面近几天都变化不大,欧元暂时比较稳,近期也没有大的购汇,(美元)也不好往上走."

北京时间12:28,人民币兑美元即期报6.3676元,上日收报6.3664元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3378元,上日为6.3332元.

上海某股份制银行交易员指出,尽管早盘人民币走势偏弱,但观察到盘中外资银行有改集体做空美元动作.可能是由于近日结汇比较多,加之欧元短期或继续走强,导致外资策略发生短期变化,从而令人民币后期走势稍显乐观.

东京汇市欧元兑美元周三持稳,受惠于市场继续憧憬欧洲央行将进一步采取行动来降低西班牙和意大利借贷成本.[FRX/CN]

上述北京交易员并表示,短期可能会适当看空美元,但长期来看还是看空欧元,显示国际市场对欧元区未来的信心仍然不足.

值得关注的是,近来各期限的掉期/远期产品的美元升水也不断上涨.其中,一年期美元兑人民币CNY1Y=升水自7月6日起,自400点持续上涨至1,000点上方,周二曾触及2008年12月以来最高水平的1,120点,意味着市场押注一年后美元/人民币将升至6.4766元.

不过,上述上海交易员认为,远期不体现升贬值预期,只体现利率平价,"掉远期点数只能反映出短期中美利率差异.现在美元非常泛滥,价格越来越低,近一个月来远期美元升水变大,只能反映出当前美元价格跌得很快."

人民币外汇掉期及隐含利率报价<0#CNIIRVIEW>显示,境内一年期美元隐含利率仅为0.8972%,低于LIBOR的一年期美元利率报价1.0472%.

离岸市场上,北京时间12:08,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3705/25元,上日尾盘报6.3765元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4235/70,上日尾盘为6.4235.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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