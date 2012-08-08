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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 13:01 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元20日均线切入位为枢纽点,资金流与技术面利好

0440GMT * 中长期投资大户的资金流回欧元区债券市场,对欧元/澳元构成正面因素 * 5月以来的强劲跌势令市场上欧元持仓偏空 * 20日移动均线切入位1.1790在之前跌势中得以守住,目前成为关键水准 * 日线动能指标显示买入信号 * 若升穿1.1800,就上看5-8月跌势的38.2%回档位1.2145 * 浏览该货币对的技术图表,请点选:(link.reuters.com/sum89s).(完) --编译 兰秀娟;审校 程琳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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