〔伦敦奥运〕心碎、同情、体谅，刘翔出局引中国网民热议

路透伦敦8月7日电---四年前北京奥运会上刘翔因伤退赛的一幕再一次上演，周二伦敦奥运会110米栏预赛中，前世界冠军中国选手刘翔在第一个栏架摔倒，全中国的体育迷看到这样的一幕都感到难以置信。

2004年雅典奥运会该项目冠军，前世界纪录保持者刘翔在比赛中右腿打到栏架摔倒在地，他在本届奥运会上再次获得金牌的梦想被无情击碎。

中国民众迅速在新浪微博上表达他们对于刘翔摔倒退出的惋惜之情。

“我的心碎了。我一直满怀期待地盼望着刘翔的比赛。”一位微博用户写到。

“他的职业生涯就此结束了。”另一位用户说。

四年前在鸟巢，刘翔在预赛前退出比赛让无数观众震惊，而这一次在伦敦，噩梦又再一次上演。

一位跟踪报导刘翔的中央电视台的记者提到刘翔刚刚经历的事情，一度哽咽落泪。刘翔是中国第一位获得奥运会田径金牌的男选手。

刘翔摔倒的消息使中央电视台的晚间新闻直播都被笼罩在一种沉重的气氛之中，而之前，这一节目都会报导中国在奥运会上取得的辉煌成绩。

“自从北京奥运会退赛以来，刘翔就一直饱受伤病困扰，”中央电视台评论说。

这是刘翔连续第二次梦断奥运，微博上对这一事件的讨论一小时就达到200万条微博，中国媒体报导部分其他博客网站甚至因为用户太多而系统崩溃。

一些人在微博上表达了他们的沮丧，而大多数都是同情和体谅刘翔，北京奥运会刘翔退赛后，就有中国人质疑这个国家为了奥运金牌不顾一切的做法。

“刘翔面前，还有很多栏要去跨过，让我们为他加油，加油！”一位网民写道。

“你一直都是我心中的英雄，我们一直为你骄傲，”另一位说。

还有一些人指责中国官员。

“我们不要怪刘翔，应该怪他的团队和体育总局，”一条微博说。

中国代表团的新闻发言人尚未对此事发表评论。(完)